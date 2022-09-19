Лунный день сегодня 19 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Каждый лунный день уникален, поэтому советы астрологов полезны для всех, кто хочет сохранить и приумножить свою удачу. С помощью лунного календаря можно узнать все о наступающем дне, спланировать дела и реализовать свой потенциал по максимуму.

Астрологи советуют всем нам стать чуть более ответственными и организованными, поскольку рассеянность сегодня может привести к мелким, но крайне неприятным ошибкам, недочетам, трудностям. Это может подпортить нам с вами настроение и выбить нам из привычного ритма жизни. Пользуйтесь тремя упражнениями для развития внимания и интуиции, чтобы не попадать в неблагоприятные ситуации.

Фаза Луны: этот 23 лунный день обещает быть благоприятным, спокойным, мягким. Главный совет астрологов — забудьте о спешке и суете. Именно к этому нас призывает убывающая Луна, которая находится в созвездии Рака. Данная фаза отлично сочетается с силой стихии Воды.

Магнитные бури 19 сентября: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

ответственность;интеллектуальная работа;поиск вдохновения;генеральная уборка;составление планов.неуважение;невнимательность;пустые разговоры.

Луна может нам сегодня даровать много энтузиазма и вдохновения. Причем не только в работе, но и в домашних делах. Известно, что период нахождения Луны в Раке — хорошее время для генеральной уборки. Рак не является блюстителем тотальной чистоты и порядка, но не приемлет и хаоса, поэтому сегодня подходящий момент, чтобы заняться уборкой дома или офиса, избавиться от старых вещей, лишнего хлама, расставить все по своим местам. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что это даст нам прилив жизненной энергии в сегодня и в обозримом будущем.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Рак не любит привлекать к себе внимание, но это не значит, что сегодня нужно одеваться серо и уныло, особенно если такой стиль вам не свойственен. Астрологи предлагают сделать упор на естественности. Одежду, как и аксессуары, желательно выбирать из природных материалов. Лучшим решением станет палитра белого и синего цвета.

Чтобы в вашей жизни открывались новые перспективы, важно пользоваться золотыми украшениями. Если нужно поправить здоровье и повысить ментальную и физическую выносливость, пользуйтесь украшениями из циркония или титана. Лучший камень на сегодня — аквамарин.

Любовь и общение в 23 лунный день

Многим из нас удастся влюбить в себя интересующего нас человека. Чтобы ускорить данный процесс, астрологи советуют помнить о полезных советах. Рак заведует партнерскими и семейными взаимоотношениями. Сфера любви находится под сильным влиянием Луны в этом Знаке, поэтому акцент желательно сделать на общении с партнером, детьми и родственниками.





Эксперты рекомендуют сегодня не спорить с близкими вас людьми и отказаться от язвительной критики и насмешек в адрес окружающих. Также лучше не разбалтывать никому свои планы на будущее. Еще не нужно говорить всем о чьих-то важных секретах — слухи и сплетни в такой день разлетятся за секунду.

Финансы и работа 19 сентября

В финансовых делах откроются новые перспективы. Эффективной будет не только творческая деятельность, но также рутинная работа. Это хороший день для переговоров. Сегодняшние победы помогут подняться по карьерной лестнице и повысить доходы в будущем.

Старайтесь следовать пяти важным правилам привлечения денег, чтобы ваша работа приносила вам больше дивидендов. Это хороший день для торговли, обмена товарами, планирования дел на будущее. Смотрите в оба и не давайте никому пустых обещаний, чтобы не вредить своему авторитету.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот понедельник Луна может помочь людям с переменчивым настроением сделать его стабильнее. Также первый день недели поможет нам с вами избавиться от сезонной депрессии. При Луне в Раке важно правильно питаться, соблюдать распорядок дня, вовремя отдыхать и избегать всего, что может нанести вред здоровью.

Чтобы отличное настроение на протяжении этого дня не испортили внешние воздействия, начните утро с приятных дел, а также постарайтесь избегать общения с негативными людьми.