Мадан сожалеет по поводу появления слухов о закрытии Дом-2 и пообещала больше не пить
Сегодня, 04:20 Вадим Карасев
Одна из бывших участниц Дом-2 Анна Мадан считает этот проект грандиозным, поэтому она очень расстроилась, когда услышала о возможном закрытии Дом-2. Однако тревогу о судьбе проекта относят к похмельному состоянию. Бывшая участница телестройки рассказала, что и до неё дошли слухи о закрытии Дом-2. И ей действительно жаль, если вдруг эти слухи в итоге станут правдой. По её мнению, этот проект — махина. К тому же, именно он принёс ей популярность за счёт истории любви с Максимом Моргенштерном.
В итоге слухи о закрытии проекта начали потихоньку утихать, а тревогу Анны можно смело относить к её похмельному состоянию.
Она в очередной раз пообещала больше не пить, однако Наталья Бичан сильно в этом сомневается, ведь слышит подобное далеко не впервые. Мадан уже много раз обещала не увлекаться спиртным. А Наталья о данной проблемы Анны знает ещё со времён совместного участия в Дом-2, поэтому её зависимость длится уже очень долго. Когда-то Мадан активно боролась с этой вредной птичкой у Макса Моргенштерна, а теперь буквально не может держать себя в руках.
По материалам: life-dom2