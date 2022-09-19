Мадан сожалеет по поводу появления слухов о закрытии Дом-2 и пообещала больше не пить
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Мадан сожалеет по поводу появления слухов о закрытии Дом-2 и пообещала больше не пить

Мадан сожалеет по поводу появления слухов о закрытии Дом-2 и пообещала больше не пить
Одна из бывших участниц Дом-2 Анна Мадан считает этот проект грандиозным, поэтому она очень расстроилась, когда услышала о возможном закрытии Дом-2. Однако тревогу о судьбе проекта относят к похмельному состоянию. Бывшая участница телестройки рассказала, что и до неё дошли слухи о закрытии Дом-2. И ей действительно жаль, если вдруг эти слухи в итоге станут правдой. По её мнению, этот проект — махина. К тому же, именно он принёс ей популярность за счёт истории любви с Максимом Моргенштерном.

В итоге слухи о закрытии проекта начали потихоньку утихать, а тревогу Анны можно смело относить к её похмельному состоянию.

Она в очередной раз пообещала больше не пить, однако Наталья Бичан сильно в этом сомневается, ведь слышит подобное далеко не впервые. Мадан уже много раз обещала не увлекаться спиртным. А Наталья о данной проблемы Анны знает ещё со времён совместного участия в Дом-2, поэтому её зависимость длится уже очень долго. Когда-то Мадан активно боролась с этой вредной птичкой у Макса Моргенштерна, а теперь буквально не может держать себя в руках.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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