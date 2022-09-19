Максим Галкин подставил Аллу Пугачеву, считает Садальский

Звезды высказалась о судьбе певицы Аллы Пугачевой. Артистка полностью поддерживает супруга в политической позиции и даже готова вслед за ним стать иноагентом. Звезды порассуждали, зачем же артистка сделала серьезное заявление. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Стас Садальский уверен, что за поступком Примадонны стоит ее муж. «Однозначно срежиссировано и написано Максимом Галкиным*. Певица Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом. Не Аллуся написала письмо, а муж. Я восхищаюсь Аллой, как женой. Именно так и должна настоящая жена (декабристка) поддерживать своего мужа. Кто понимает это, тот поймет. У Макса просто посттравматический стресс, который является следствием потери основной статьи доходов. Алчный! Мне его не жалко, а Алле сочувствие!» — подчеркнул актер. Похожие чувства к певице испытывает Андрей Разин. Однако в своем послании он упомянул и Юрия Шатунова... «У нас с Аллой Борисовной Пугачевой в разное время были разные отношения. Тем не менее, я преклоняюсь перед этой талантливой женщиной и считаю, что признание Максима Галкина иноагентом не красит министерство юстиции. Так же, как они создавали адвокатское бюро в 2020 году, которое довело до смерти Юру Шатунова. Поэтому считаю, что минюст превзошел сам себя» — написал в личном блоге 59-летний продюсер. Он также отметил президента. «Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он отменил это решение. Если даже человек что-то сказал, причем здесь документы и получение денег? Вы понимаете, что лишаете детей отца и признанную артистку, которая очень много сделала для нашей страны, мужа. Я не припомню, чтобы Задорнова или Жванецкого предавали остракизму за их острые высказывания. Нет. Я не поддерживаю Максима за его заявления, но это не говорит о том, что министерство юстиции может принимать такие решения и делать такие адвокатские компании, которые грабят население, и погружать страну в состояние моральной депрессии. Поэтому мое обращение к Вам, Владимир Владимирович, направлено на то, чтобы не допустить развала счастливой семьи, за которой следит вся страна. От Вас сегодня зависит очень многое», — добавил Разин.А Мария Шукшина, напротив, критично отнеслась к словам 73-летней звезды. «Еще один из либеральных приемов: принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах. С чего А. Пугачева решила, что наши солдаты, защищающие русских людей на Донбассе, и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь? Именно они сражаются за Родину, за ее процветание и свободу. Считающих цели СВО иллюзорными там нет. Они все в других теплых местах. Поэтому, на мой взгляд, нашим воинам ее жалость не нужна. Они гораздо выше ее и морально, и духовно», — заметила 55-летняя блондинка. Борис Корчевников напомнил, что исполнительница больше не сможет получить прежней любви россиян. «Алла Пугачева написала очень неумный и несмешной абзац текста с просьбой зачислить ее в иноагенты. Ну написала и написала, ладно. Но вот одну ее фразу не хочу пропустить: «…прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели». Иллюзорные цели? — удивлен актер. — Наоборот, все иллюзорное теперь отошло. Настало время суровой, но правды. И вскрылось в этой правде, что многое из прежнего, в чем мы жили, и было иллюзией. И одна из них — это иллюзорная слава певиц, провозгласивших себя примадоннами, влюбивших в себя страну. Страну, которую сами они, оказывается, не любят. Ну ладно, когда иллюзия сходит, эта нелюбовь становится взаимной».