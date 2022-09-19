Марк Богатырев раскрыл подробности появления на свет их с Арнтгольц сына

Актер Марк Богатырев и его жена Татьяна Арнтгольц, как выяснилось, долго не могли стать родителями. Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц уже несколько лет счастливы в браке, однако родителями стали лишь недавно. У супругов родился сын Данила. Звездная пара не любит распространяться о личной жизни, однако решилась раскрыть тайну рождения сына. Оказывается, долгое время у Марка и Татьяны не получалось зачать ребенка. Эта ситуация их сильно угнетала, поэтому ради рождения малыша супруги пошли на все.«Мы год были в этом процессе. Мы ходили, думали, что-то не получается, что-то не то, вроде анализы все нормальные, все хорошо, все здоровы, но не происходит. Мы ездили по церквям, молились, просили Бога»,— признался Богатырев в интервью FAMETIME TV на YouTube.«В какой-то момент в Таиланде, за два месяца до того, как она забеременела, я подошел к ней и сказал: «Я тут занимался йогой, и во время практики ко мне пришло очень точное понимание и ощущение, что ты забеременеешь или уже беременна», — рассказал Богатырев. Несмотря на то, что супруга тогда в его слова не поверила, более того, сказала, что такими вещами не шутят, актер оказался прав — спустя два месяца Татьяна обрадовала мужа новостью о грядущем пополнении.