Microsoft раздает игрокам в Японии 5,000 йен просто за покупку Xbox Series S

Вадим Карасев





Microsoft в неделю игровой выставки Tokyo Game Show сообщила о запуске приятной акции для игроков на территории Японии. В тот момент, когда Sony объявила о повышении стоимости Playstation 5 на территории Японии на 5,000 йен, Microsoft предлагает игрокам получить в подарок 5,000 йен при покупке Xbox Series S.

Все что нужно сделать, чтобы получить ваучер на 5,000 йен в Японии, которые можно потратить в Microsoft Store на покупку игр, это приобрести Xbox Series S. Сама консоль Xbox Series S в Японии стоит около 30,000 йен. Акция будет длиться 2 недели — до 30 сентября.

Напомним, поколение Xbox Series X | S в Японии в разы популярнее поколения Xbox One. Microsoft называет Японию самым быстрорастущим рынком для Xbox в этом поколении.