Минобороны отчиталось о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области

Вадим Карасев

Минобороны заявило, что российские системы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 19 сентября, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские системы ПВО сбили украинский самолет в районе населенного пункта Александровка Херсонской области.

Ранее в министерстве отчитались о ликвидации российскими военными гаубицы М777 США калибра 155 миллиметров вблизи Краматорска. Кроме того, ВКС также ликвидировали радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).