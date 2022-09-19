Миро упрекнула Ларису Гузееву, что та превратилась «в толстую бабку»
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Миро упрекнула Ларису Гузееву, что та превратилась «в толстую бабку»

Миро упрекнула Ларису Гузееву, что та превратилась «в толстую бабку»
Телеведущую Ларису Гузееву раскритиковала Лена Миро за похвалу итальянской звезды Моники Белуччи. Лариса Гузеева решила похвалить Монику Белуччи за внешность, но в итоге получила хорошую порцию критики от блогера Лены Миро. «Это же воздух, зефир, лепесток розы, самый лучший аромат и само совершенство! Женщина, которая в 50 лет сыграла девушку Бонда! Но даже про нее пишут, что она пострашнела и постарела. А что уж нам-то, не Моникам, не Беллуччам?» - сказала Гузеева.
Миро в своем ЖЖ заявила, что Белуччи давно уже некрасива, хотя по ней видно, что когда-то была привлекательной. А вот Гузеева, полагает блогер, хоть и была хороша собой, теперь окончательно потеряла признаки очарования. «Только тот, кто смотрел «Жестокий романс», сможет, глядя на Гузееву, сказать: «Когда-то она была красива». Просто потому, что помнит ее в роли истеричной тупицы Огудаловой. Тот, кто не смотрел, увидит обычную толстую бабку, которая за собой не следит», - написала Лена Миро.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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