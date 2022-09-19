Монреальская художница создаёт сюрреалистичные снимки с помощью повседневных предметов, иронии и фотошопа
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Монреальская художница создаёт сюрреалистичные снимки с помощью повседневных предметов, иронии и фотошопа

Монреальская художница создаёт сюрреалистичные снимки с помощью повседневных предметов, иронии и фотошопа

Габ Буа — талантливая художница, скульптор и фотограф из Монреаля. Её работы давно привлекают внимание крупных выставочных центров. Девушка специализируется на цифровой макросъёмке, используя для создания своих концептуальных работ собственное тело и реальные предметы, которые часто окружают нас в повседневной жизни. Готовые фотографии впечатляют своей причудливостью и новым искажённым смыслом. Сегодня Габ Буа живёт в Нью-Йорке, а за её аккаунтом в Инстаграме* следят более 600 тысяч подписчиков. Предлагаем взглянуть вам на некоторые особо яркие работы художницы и оценить её мастерство.

Лук-порей входит в моду

Элегантность уровня аль денте

Габ Буа почти всегда выступает моделью в своих работах. Художница признаётся, что так ей легче контролировать процесс создания фотографии и добиться желаемого результата.

Песочная обувь

Стильный мобильник

Воздушный прикид

Колючий помощник

Идеальное кольцо

Долой все морщинки

Основа творчества Габ Буа — эксперименты с сенсорными и визуальными ощущениями. За продолжительные годы творчества у художницы выработался уникальный стиль, который легко узнаётся. Девушка использует остроумные сочетания, яркие цвета и некое воспевание потребительства.

Привлекательная сумка

Выглядит аппетитненько

Отличная идея для маникюра

Какую бы выбрали?

Для некоторых людей такая коробочка будет идеальным подарком

Клавиатура на подошве

Художница утверждает, что ей нравится подшучивать над системой и бросать ей вызов. Девушка переворачивает с ног на голову классическое представление о фотографии и привычных канонах.

Купальник из наушников

Завтрак в шапочке

Здесь вы можете посмотреть удивительные работы фотографа, который показал процесс преображения различных животных с момента их появления на свет.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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