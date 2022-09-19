Муж Леры Кудрявцевой ноет, что он старый
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Муж Леры Кудрявцевой ноет, что он старый

Муж Леры Кудрявцевой ноет, что он старый
Молодой муж ведущей Леры Кудрявцевой после дня рождения решил, что стал старым. Телеведущая трогательно поздравила своего мужа Игоря Макарова с 35-летием. Как видно, именинник переживает сложный период в жизни, поэтому ведущая решила его поддержать, напомнив всем о его спортивных заслугах. «Юбилей дело такое, итоги подводить рано, но заслуги вполне можно», — сказала Лера. Она перечислила все кубки и медали, которыми его наградили за карьеру. Кудрявцева рассказала, что хоккеист переживает из-за своего возраста. Спортсмен понимает, что пик его физической формы прошел и с карьерой хоккеиста скоро можно будет проститься. Впрочем, Лера верит, что в любом случае её любимый и дальше будет востребован в профессии.
«Бус, будь просто счастлив каждую минуту. С днем рождения, все только начинается! Ребят, накидайте поздравлений по-братски, а то ноет, что старый. Свой паспорт показала, не помогает», — написала Кудрявцева в Сети. Фанаты выполнили просьбу телезвезды и «закидали» Макарова трогательными поздравлениями. Многие пишут о том, что с такой женой он точно не пропадет и всё у него будет хорошо. Ранее в СМИ обсуждались слухи о том, что Лера якобы находится на грани развода. Об этом начали говорить после того, как Макаров пропустил день рождения своей дочки Маши. Ведущая никак не комментировала новости о проблемах в личной жизни. Вернувшись домой из Турции, она воссоединилась с любимым, чем поставила точку в обсуждении возможного разрыва.  
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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