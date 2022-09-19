Муж Леры Кудрявцевой ноет, что он старый

Молодой муж ведущей Леры Кудрявцевой после дня рождения решил, что стал старым. Телеведущая трогательно поздравила своего мужа Игоря Макарова с 35-летием. Как видно, именинник переживает сложный период в жизни, поэтому ведущая решила его поддержать, напомнив всем о его спортивных заслугах. «Юбилей дело такое, итоги подводить рано, но заслуги вполне можно», — сказала Лера. Она перечислила все кубки и медали, которыми его наградили за карьеру. Кудрявцева рассказала, что хоккеист переживает из-за своего возраста. Спортсмен понимает, что пик его физической формы прошел и с карьерой хоккеиста скоро можно будет проститься. Впрочем, Лера верит, что в любом случае её любимый и дальше будет востребован в профессии.«Бус, будь просто счастлив каждую минуту. С днем рождения, все только начинается! Ребят, накидайте поздравлений по-братски, а то ноет, что старый. Свой паспорт показала, не помогает», — написала Кудрявцева в Сети. Фанаты выполнили просьбу телезвезды и «закидали» Макарова трогательными поздравлениями. Многие пишут о том, что с такой женой он точно не пропадет и всё у него будет хорошо. Ранее в СМИ обсуждались слухи о том, что Лера якобы находится на грани развода. Об этом начали говорить после того, как Макаров пропустил день рождения своей дочки Маши. Ведущая никак не комментировала новости о проблемах в личной жизни. Вернувшись домой из Турции, она воссоединилась с любимым, чем поставила точку в обсуждении возможного разрыва.