Наука как искусство: нидерландский физик показал, как выглядят растения и животные в рентгеновском излучении

Красота мира раскрывается разными гранями. И бывает так, что учёный может в одночасье стать художником. Сегодня мы расскажем о творчестве удивительного человека, переродившегося из учёного в деятеля искусства.

Арье Вант Рит изучал радиационную физику и получил в своё время докторскую степень. Ещё будучи рентгенологом он удивлялся насколько шагнул прогресс и как стремительно улучшается качество рентгеновских снимков.

Шершень на эвкалипте

Эустома и змея

Пернатый друг

Черепахи

Хамелеон на орхидее

Однажды, один из приятелей Арье Вант Рита попросил его сделать рентгеновский снимок картины. И это послужило началом создания абсолютно уникальных изображений.

Орхидея Попугай и птица попугай

Птицы в движении

Молодой ёжик

Протея и питон

Кошка в полях

Каждый изначальный снимок является чёрно-белым негативом, который художник оцифровывает, а затем выборочно раскрашивает в фотошопе. Свои прекрасные произведения Арье называет «биорамами».

Курица

Сипуха на дубе

Мигрирующая жаба

Морские водоросли и рыбки Помфрет

Землеройка

Беличья обезьяна на дереве

Уличная крыса в саду

А вот тут вы можете взглянуть на простые объекты в рентгеновском излучении, так сказать, изнутри.