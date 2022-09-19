Назван российский регион с наибольшей пенсий
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Назван российский регион с наибольшей пенсий

Назван российский регион с наибольшей пенсийЭкономист РУДН Григорьева назвала пенсию в Чукотском АО наибольшей в России

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, от каких факторов зависит пенсия. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Григорьева сообщила, что Росстат занимается ежеквартальным и ежегодным мониторингом средних размеров пенсии в России разрезе регионов. В пределах одного субъекта значения выплат сильно отличаются, отметила она. При этом разница между регионами может быть двукратной.

Экономист назвала российский регион с наибольшей пенсий и заявила, что такой показатель зафиксировали в Чукотском АО. «Так, на 1 января 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО, ее размер составил 27 тысяч 842 рубля. Самый маленький — в Дагестане — в размере 12 тысяч 627 рублей», — отметила она.

Специалист добавила, что размер выплаты также определяется профессией россиянина: например, сверхпенсии полагаются политикам, чиновникам, артистам и космонавтам. Григорьева напомнила, что каждый гражданин может увеличить сумму пенсию, выбрав индивидуальную пенсионную программу или подключившись к корпоративной.

Ранее россиян предупредили о риске столкнуться с недоплатой пенсии. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский объяснил, что к этому может привести ошибка или неточность при оформлении документов в Пенсионном фонде России (ПФР).

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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