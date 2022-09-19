Ничего необычного, просто шимпанзе разводит костер и жарит себе маршмэллоу

Вадим Карасев

Некоторые люди, когда слышат популярный тезис о том, что "человек произошел от обезьяны", начинают нервничать и обижаться. А когда им говорят, что у человека и шимпанзе 96% общих генов, то истерики точно не миновать. Но противников дарвинизма можно успокоить тем, что развитие человека и человекообразных обезьян – это не последовательные, а параллельные ветви эволюции. Следовательно, у человека и современных человекообразных обезьян был общий предок. Но, как говорится, все мы люди. Только поглядите, как шимпанзе по имени Канзи разводит костер и жарит на нём любимые маршмэллоу. Все как у людей.