Ничего необычного, просто шимпанзе разводит костер и жарит себе маршмэллоу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ничего необычного, просто шимпанзе разводит костер и жарит себе маршмэллоу

Некоторые люди, когда слышат популярный тезис о том, что "человек произошел от обезьяны", начинают нервничать и обижаться. А когда им говорят, что у человека и шимпанзе 96% общих генов, то истерики точно не миновать. Но противников дарвинизма можно успокоить тем, что развитие человека и человекообразных обезьян – это не последовательные, а параллельные ветви эволюции. Следовательно, у человека и современных человекообразных обезьян был общий предок. Но, как говорится, все мы люди. Только поглядите, как шимпанзе по имени Канзи разводит костер и жарит на нём любимые маршмэллоу. Все как у людей.
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II
Байден попал в пробку по пути на похороны Елизаветы II
Известная телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем
Известная телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем
Кремль рассказал о жестких формулировках Москвы на переговорах
Кремль рассказал о жестких формулировках Москвы на переговорах
Ничего необычного, просто шимпанзе разводит костер и жарит себе маршмэллоу
Ничего необычного, просто шимпанзе разводит костер и жарит себе
Post Malone получил травмы после падения на сцене во время концерта
Post Malone получил травмы после падения на сцене во время концерта
Инсайдер: глава 343 Industries ушла из-за проблем Halo Infinite, в том числе неоправданных финансовых ожиданий
Инсайдер: глава 343 Industries ушла из-за проблем Halo Infinite, в
День ангела 20 сентября 2022 года отмечают Лука и Макар
День ангела 20 сентября 2022 года отмечают Лука и Макар
Похороны королевы Елизаветы II. Прямая трансляция
Похороны королевы Елизаветы II. Прямая трансляция
В Германии потребовали наказать Турцию за сотрудничество с Россией
В Германии потребовали наказать Турцию за сотрудничество с Россией
Автозапчасти в России подорожали в полтора раза
Автозапчасти в России подорожали в полтора раза
Ученые купили на рынке осьминогов неизвестного вида
Ученые купили на рынке осьминогов неизвестного вида
Время легенд: Роберто Карлос и его левая
Время легенд: Роберто Карлос и его левая

Топ на сегодня

Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с оскорблением русских
Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с
Приметы, традиции, запреты праздника Михайлов день, 19 сентября 2022 года
Приметы, традиции, запреты праздника Михайлов день, 19 сентября 2022
Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России
Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России
В Кремле оценили влияние санкций на отношения России и Китая
В Кремле оценили влияние санкций на отношения России и Китая
В России назвали поставляющий оружие Киеву Запад пособником преступлений
В России назвали поставляющий оружие Киеву Запад пособником

Еще по теме

Секвенированы Y-хромосомы бонобо и орангутанов
Ученые рассказали, как эволюционировал мозг человека
Обезьяны научились предсказывать действия человека, – ученые
Генетики уличили шимпанзе и бонобо в межвидовом спаривании