Новый трейлер к скорому релизу версии Xbox Series X | S ремейка The House of the Dead

Вадим Карасев





Во второй половине этой недели, 23 сентября, состоится релиз The House of the Dead: Remake для Xbox Series X | S. Игра уже несколько месяцев доступна на приставках Xbox One, а теперь выйдет ее обновленная версия для консолей нового поколения. Обновление будет бесплатным для игроков, которые имеют версию The House of the Dead: Remake для Xbox One.

В улучшенной до Xbox Series X | S версии игры The House of the Dead: Remake разработчики обещают «адаптированную графику и производительность», при этом не сообщая подробностей. Сегодня представили новый трейлер обновленной версии игры.

Watch this video on YouTube

Напомним, The House of the Dead: Remake — это ремейк шутера 1997 года, который отличается от оригинала не только улучшенной графикой, но и наличием некоторых новых функций, вроде фоторежима. Кроме того, игра была переработана с точки зрения управления под современные системы.