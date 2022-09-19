Новый трейлер к скорому релизу версии Xbox Series X | S ремейка The House of the Dead
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый трейлер к скорому релизу версии Xbox Series X | S ремейка The House of the Dead

Новый трейлер к скорому релизу версии Xbox Series X | S ремейка The House of the Dead


Во второй половине этой недели, 23 сентября, состоится релиз The House of the Dead: Remake для Xbox Series X | S. Игра уже несколько месяцев доступна на приставках Xbox One, а теперь выйдет ее обновленная версия для консолей нового поколения. Обновление будет бесплатным для игроков, которые имеют версию The House of the Dead: Remake для Xbox One.

В улучшенной до Xbox Series X | S версии игры The House of the Dead: Remake разработчики обещают «адаптированную графику и производительность», при этом не сообщая подробностей. Сегодня представили новый трейлер обновленной версии игры.


Watch this video on YouTube

Напомним, The House of the Dead: Remake — это ремейк шутера 1997 года, который отличается от оригинала не только улучшенной графикой, но и наличием некоторых новых функций, вроде фоторежима. Кроме того, игра была переработана с точки зрения управления под современные системы.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Обвиненную в доведении двух медсестер до суицида россиянку объявили в розыск
Обвиненную в доведении двух медсестер до суицида россиянку объявили в
Яичница как в ресторане: учимся правильно жарить яйца на сковородке
Яичница как в ресторане: учимся правильно жарить яйца на сковородке
Новый трейлер к скорому релизу версии Xbox Series X | S ремейка The House of the Dead
Новый трейлер к скорому релизу версии Xbox Series X | S ремейка The
США внесут летающие в Россию самолеты авиакомпаний Ирана в реестр нарушителей
США внесут летающие в Россию самолеты авиакомпаний Ирана в реестр
В России и мире 20 сентября 2022 года отмечают пять праздников
В России и мире 20 сентября 2022 года отмечают пять праздников
В Совфеде отреагировали на призыв ООН обменять пленных в формате «всех на всех»
В Совфеде отреагировали на призыв ООН обменять пленных в формате
Джигана ограбили на миллионы
Джигана ограбили на миллионы
Тимати резко высказался о демарше Пугачевой
Тимати резко высказался о демарше Пугачевой
Федор Добронравов - не звезда «Сватов», считает Кошмал
Федор Добронравов - не звезда «Сватов», считает Кошмал
Жена Дмитрия Тарасова после слухов об измене психанула
Жена Дмитрия Тарасова после слухов об измене психанула
Евгений Петросян рассказал, какой получил подарок от 2-летнего сына
Евгений Петросян рассказал, какой получил подарок от 2-летнего сына
Пригожин отреагировал на требование о быстрых походах в туалет для артистов
Пригожин отреагировал на требование о быстрых походах в туалет для

Топ на сегодня

Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Эпичное тестирование защитного костюма от медведя
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Deathloop на Xbox Series X получит 4 графических режима
Самонина не желает заселяться в одну комнату с Блиновым и тверда в решении как никогда
Самонина не желает заселяться в одну комнату с Блиновым и тверда в
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы увеличивал себе пенис
Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой

Еще по теме

THE HOUSE OF THE DEAD: Remake на Xbox теперь поддерживает мышь
The House Of The Dead: Remake получит оптимизацию до Xbox Series X | S в сентябре
The House of the Dead — Remake может выйти на приставках Xbox
4K при 60 FPS обещают в Pac-Man World Remake на Xbox Series S и Xbox One X