Обвиненную в доведении двух медсестер до суицида россиянку объявили в розыск
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Обвиненную в доведении двух медсестер до суицида россиянку объявили в розыск

Обвиненную в доведении двух медсестер до суицида россиянку объявили в розыскМедсестру из Сургута, обвиненную в доведении подчиненных до суицида, объявили в розыск

Бывшую старшую медсестру отделения анестезиологии-реанимации клинической травматологической больницы Сургута (КТБ) Ольгу Матвейчук, обвиненную в доведении до суицида двух медсестер, объявили в федеральный розыск. Об этом в понедельник, 19 сентября, «Ленте.ру» рассказал сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Уточняется, что россиянку «сняли» с самолета при попытке покинуть Сургут. «Сам факт того, что правоохранительные органы предпринимают меры, чтобы подозреваемая не покинула город, — как минимум признак того, что следствие серьезно занимается этим вопросом», — сказал Коновал.

Медсестра КТБ Олеся Губанова, возглавившая ячейку профсоюза в Сургутской больнице, сообщила в правоохранительные органы об использовании просроченных материалов в хирургических операциях медучреждения, отметили в профсоюзе. «Олеся дошла до главы Следственного комитета России, который взял этот вопрос под свой личный контроль», — уточнили в Telegram-канале организации.

О том, что две медсестры Сургутской травматологической больницы покончили с собой, «Лента.ру» писала в январе 2022 года. Знакомые погибших женщин уверены, что это произошло из-за травли со стороны Матвейчук, регулярных переработок и тяжелых условий труда. По словам сотрудников КТБ, старшая медсестра ни разу не появилась на рабочем месте после второго самоубийства, вскоре после случившегося на ее место пришла другая сотрудница.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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