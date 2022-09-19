Оценены последствия запрета на экспорт индийского риса

Вадим Карасев

Nomura: страны Азии сильно пострадают от запрета на экспорт риса из Индии

Аналитики японского банка Nomura оценили возможные последствия решения властей Индии частично запретить экспорт риса из страны, пишет CNBC. Больше всего, как ожидается, пострадают страны Азии.

В начале сентября правительство Индии запретило вывозить из страны дробленый рис и ввело экспортную пошлину в размере 20 процентов на некоторые другие сорта. Такой шаг должен привести к увеличению предложения и снижению цен на внутреннем рынке.

По оценке Nomura, запрет в наибольшей степени коснется Индонезии и Филиппин, сильно зависящих от импорта индийского продовольствия. В каждой из этих стран на долю индийского импорта приходится около 20 процентов общего потребления риса. Всего Дели продает рис более чем в 150 стран, обеспечивая около 40 процентов мировых поставок.

В 2021 году общий объем экспорта индийского риса составил 21,5 миллиона тонн, что превышает совокупные показатели Таиланда, Вьетнама, Пакистана и США, занимающих места со второго по пятое в рейтинге глобальных поставщиков риса. Однако во второй половине нынешнего года производство в самой Индии существенно сократилось из-за менее обильных, нежели обычно, муссонных дождей. По состоянию на начало сентября показатель снизился на шесть процентов в годовом выражении.

По прогнозу Nomura, влияние запрета ощутят даже те страны, которые не закупают рис непосредственно у Индии, поскольку эмбарго на экспорт приведет к повышению цен на международном рынке. В июле цены уже выросли на 9,3 процента.