Оксана Лаврентьева рассказала об отношениях с мужем, ревности и пластике: "Никогда в жизни я не меняла ничего в своем лице"

Вадим Карасев

Оксана Лаврентьева в очередной раз пообщалась со своими фолловерами в инстаграме* в рубрике "Вопрос — ответ". Публикуем самые интересные цитаты совладелицы Independent Media, основательницы "Русмоды" и блогера.

О ревности

Муж (писатель Александр Цыпкин. — Прим. ред.) не дает мне повода, ведет себя в этом смысле безупречно. Но я не считаю, что если есть повод, то ревность — это неадекватная реакция. Я считаю, что давать повод — это неадекватное поведение, если ты в паре.

О верности

Для меня верность заключается не только в сексуальной верности. Верность — это преданность в действиях, в мыслях, в словах. Поэтому это очень трудно.





Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин

О пластике

Никогда в жизни я не меняла ничего в своем лице, ушах, губах и так далее. У меня нет филлеров, ботокса, ничего, абсолютно живое мое лицо. Я перестала колоть ботокс, потому что вижу его на фотографиях, выражение лица становится очень злым. Пусть лучше будут морщинки, но добрые. Когда я прочитала на форуме, какие бывают последствия после установки имплантов (я даже не говорю о возможности тупо умереть во время наркоза и что общий наркоз сокращает жизнь на несколько лет), я смирилась с тем, что у меня будет старушечья грудь в старости.

О питании

Я себя довела до такого свинского состояния тем, что я себе целый год не отказывала ни в чем. Теперь я ем очень ограниченное количество продуктов. С июня я сбросила пять килограммов, не ем молочное, глютен, шоколад и красное мясо. Спортом пока не занимаюсь, болит нога до сих пор (я ее в мае потянула, и она никак не придет в норму).





О просьбе Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом

Как жена она права, как гражданин своей страны, на мой взгляд — нет. А если про блогеров говорить, то повторюсь опять же: все хайп и желание внимания.

О президенте России

Посмотрев сейчас на других президентов и послушав, что они несут, я считаю, что у нас единственный приличный, вменяемый, достойный и сильный президент. Когда я вижу, что президент такой державы, как Америка, здоровается с воздухом (постоянно) и обвиняет во всех проблемах внутри своей страны и даже всего мира Путина, я боюсь именно его. Потому что адекватным его не назовешь при всем желании. Да и все остальные главы стран с большой натяжкой похожи на вменяемых людей. Я не знаю ни одного президента, которому не пришлось бы принимать в какой-то момент сложных решений, в том числе таких, от которых гибнут люди. Поэтому президентами становятся либо люди исключительной силы и ответственности, как Путин, либо те, кто позволяют управлять собой и своей страной другим, более сильным странам. Тогда они за них принимают решения. Люди умирают в обоих случаях.

Оксана Лаврентьева уже не раз высказывалась в поддержку действий правительства и Владимира Путина на фоне военной спецоперации РФ на Украине.

О том, почему публичные люди любят говорить о политике

Думаю, это от недостатка внимания и неадекватного восприятия себя. Чтобы разбираться в том, что сейчас происходит, нужно глубоко понимать геополитические процессы и иметь много внутренней информации. Которой ни у кого, кто пишет в интернете, нет, кроме Медведева, Захаровой и так далее.

Елизавета Константинова