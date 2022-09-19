ООН призвала Россию и Украину обменять пленных в формате «всех на всех»
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ООН призвала Россию и Украину обменять пленных в формате «всех на всех»

ООН призвала Россию и Украину обменять пленных в формате «всех на всех»Генсек ООН Гутерриш призвал Россию и Украину обменять пленных в формате «всех на всех»

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил надежду, что Россия и Украина обменяются пленными в формате «всех на всех». Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его словам, обмен пленными является позитивной вещью, поскольку уменьшает страдания самих пленных и их семей. «Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен "всех на всех", чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — поделился с агентством генсек ООН.

При этом он отметил, что обычно ООН не участвует в процессе обмена, так как это является прерогативой Международного комитета Красного Креста. «Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении», — добавил он.

Ранее Гетурриш заявил, что мир далек от прямых переговоров Путина и Зеленского. Однако ООН готова содействовать в этом вопросе, предоставляя «добрые услуги». Генсек ООН подчеркнул, что возможность заключения мирного договора между двумя сторонами сейчас минимальна. По его мнению, и Москва, и Киев «по-прежнему привержены своим целям».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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