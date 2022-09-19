ОП ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум
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ОП ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум

ОП ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум

Общественная палата ДНР призвала главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина немедленно провести референдум, сообщает РИА "Новости". 

Общественная палата Донецкой Народной Республики обратилась к главе региона Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о принятии ДНР в состав России. В обращении общественной палаты ДНР говорится, что хотели бы видеть между республикой и Украиной границу России.

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По материалам: uposters.ru

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