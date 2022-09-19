ОП ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум

Вадим Карасев

Общественная палата ДНР призвала главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина немедленно провести референдум, сообщает РИА "Новости".

Общественная палата Донецкой Народной Республики обратилась к главе региона Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о принятии ДНР в состав России. В обращении общественной палаты ДНР говорится, что хотели бы видеть между республикой и Украиной границу России.