Павел Прилучный с супругой в откровенном наряде впервые появились вместе на публике

Актер Павел Прилучный и Зепюр Брутян прилетели на фестиваль «Новый сезон» в Сочи. Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он прославился благодаря фильму «На игре» и сериалу «Закрытая школа», а потом главная роль в картине «Мажор» сделала его настоящей звездой. 8 лет он прожил в браке с Агатой Муцениеце, но они развелись. И в этом году артист снова женился. Его избранницей стала актриса армянского происхождения Зепюр Брутян. Свадьба прошла в конце лета. Прилучный устроил сказочный праздник. Он позже заявил в интервью, что никогда не был так счастлив. Более того, актер надеется, что скоро избранница подарит ему детей. Хотя от первого брака у него уже есть сын Тимофей и дочка Мия. Влюбленные живут вместе в загородном доме и порой принимают у себя гостей. На этот раз Прилучный впервые вывел в свет свою жену. Они приехали в Сочи на фестиваль «Новый сезон». Актер позировал на красной дорожке, целуя возлюбленную. Он также не выпускал ее руку и постоянно обнимал. Зепюр выбрала мини-платье из атласа с дерзкими разрезами и откровенным декольте.Примечательно, что сначала пара была на свежем воздухе, но потом они зашли в зал. было прохладно, поэтому наряд Зепюр оказался слишком открытым. Она надела поверх платья белый жакет. Актриса прижималась к мужу. В какой-то момент Прилучный заметил, что избранница демонстрирует декольте публике, поэтому резко одернул жакет, прикрыв ее прелести.Поклонники не удивились тому, что Павел так себя повел. Хотя ранее он сам признавался, что жена во всем с ним советуется и даже наряды выбирает те, которые он одобрил. Но это платье, по всей видимости, все же смутило артиста. А фанаты заметили, что Брутян не такая стройная и длинноногая, как на фото в соцсетях.