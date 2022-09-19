Подборка наглых котов, которым неведанно раскаяние (17 фото)

Вадим Карасев

Коты - это милейшие питомцы, которые могут очаровать кого угодно своими глазками и мурчанием. Но не стоит доверять этим усатым мордочкам, ведь они те еще разбойники, которым неведанно раскаяние. Этим прохвостами никакой закон не писан. Только посмотрите, что они себе позволяют!КусьЧто я думаю о вашем наполнителеПреступление и преступникПротестует против новой еды, но продолжает естьПроверка фаршаМаленькая бестия садится на роутер и отключает егоГлавное украшениеЧто не нравится?Разорвал одеяло и залез внутрьЯ не трогал твои растения, человекКот надкусил каждый пончикПреступник и свидетелиРейд на горшкиКогда очень хочешь пиццуЕще три секунды и я вынесу двериПерестановкаНу и что нам делать с этим рыжим разбойником?