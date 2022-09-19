Подборка наглых котов, которым неведанно раскаяние (17 фото)
Сегодня, 05:16 Вадим Карасев
Коты - это милейшие питомцы, которые могут очаровать кого угодно своими глазками и мурчанием. Но не стоит доверять этим усатым мордочкам, ведь они те еще разбойники, которым неведанно раскаяние. Этим прохвостами никакой закон не писан. Только посмотрите, что они себе позволяют!
Кусь
Что я думаю о вашем наполнителе
Преступление и преступник
Протестует против новой еды, но продолжает есть
Проверка фарша
Маленькая бестия садится на роутер и отключает его
Главное украшение
Что не нравится?
Разорвал одеяло и залез внутрь
Я не трогал твои растения, человек
Кот надкусил каждый пончик
Преступник и свидетели
Рейд на горшки
Когда очень хочешь пиццу
Еще три секунды и я вынесу двери
Перестановка
Ну и что нам делать с этим рыжим разбойником?
Кусь
Что я думаю о вашем наполнителе
Преступление и преступник
Протестует против новой еды, но продолжает есть
Проверка фарша
Маленькая бестия садится на роутер и отключает его
Главное украшение
Что не нравится?
Разорвал одеяло и залез внутрь
Я не трогал твои растения, человек
Кот надкусил каждый пончик
Преступник и свидетели
Рейд на горшки
Когда очень хочешь пиццу
Еще три секунды и я вынесу двери
Перестановка
Ну и что нам делать с этим рыжим разбойником?
По материалам: триникси