Похороны королевы Елизаветы II. Прямая трансляция

Британцы называли Елизавету бабушкой нации. Когда стало известно о смерти королевы, страна погрузилась в траур. Сегодня с ней прощается семья, а также неравнодушные к трагедии люди.

Елизаветы II не стало 8 сентября, и только сегодня в Лондоне проходят ее похороны. Несколько дней гроб находился в Вестминстерском дворце, куда приходили желающие. Люди находились в очереди сутками, даже селебрити ждали положенное время. Дэвид Бекхэм знал королеву лично и посчитал за честь вместе с британцами отстоять 14 часов, чтобы в последний раз увидеть монархиню.

Отметим, церемония прощания началась в 11 утра (13.00 по Москве). Сначала из дворца гроб перемещают в королевский склеп, за чем следят онлайн тысячи пользователей Сети. Кроме короля Карла III и королевы-консорта Камиллы во время процессии присутствуют принцы Уильям и Гарри с женами, а также их дети.

На похороны Ее Величества прибыли высокопоставленные лица из разных стран — к примеру, президент Эстонии Алар Карис. А вчера глава Армении Ваган Хачатурян нарушил правило королевского двора и сфотографировался рядом с гробом королевы...

Когда трансляция окончится, его извлекут из хранилища и перенесут к родителям в мемориальную часовню Георга VI, там же будет покоиться ее муж, принц Филипп. За этим смогут наблюдать только дети Елизаветы: принцы Эндрю, Эдвард и принцесса Анна.

Историк Эйдан Додсон объяснял, зачем совершается эта процедура. «Ни одно захоронение в королевской усыпальнице не было постоянным в течение века. Это, скорее, погребальная комната ожидания. Так что после того, как выключат телевизионные камеры, королева и герцог Эдинбургский вернутся на поверхность, чтобы, наконец, уйти на вечный покой!» — отмечал Додсон.