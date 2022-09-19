Похудевшая Ани Лорак объявилась в России

Певица Ани Лорак впервые после долгого перерыва появилась в России и встретилась с Аленой Жигаловой. Ани Лорак является известной украинской певицей. Она уже давно выступает на сцене. Больше 10 лет артистка регулярно давала концерты и жила в России. Она растила дочку Софию, которую брала с собой на гастроли и показывала родные края в Киеве. Но с недавних пор звезда перестала публиковать фото и рассказывать о своей жизни. На этот раз поклонники были встревожены. Лорак даже не виделась с Филиппом Киркоровым несколько месяцев, хотя они друзья. На светских вечеринках ее тоже не видели ни в России, ни в Европе. Но 17 сентября она попалась на глаза журналистке Алене Жигаловой. На кадрах Лорак предстала в модных светлых джинсах и черной рубашке из денима. Кэжуал образ дополнили ботинки на тракторной подошве. Она скрыла глаза за солнцезащитными очками. При этом артистка смущенно подтвердила, что вернулась в Россию. Она была в лифте, когда туда зашла Жигалова.Поклонники отметили, что певица постройнела. Многие догадались, что Лорак решил дать интервью журналистке. «Прекрасная Каролина», «Как похудела», «Вот это сенсация», «Единственная, кто не убежала в Европу», «Похудела и лицо словно подтянула», «Ого, какие люди», «Мы не ждали, а вы пришли», – написали пользователи Сети.