Появились подробности смертельной аварии c участием Gelandewagen под Москвой
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Появились подробности смертельной аварии c участием Gelandewagen под Москвой

Появились подробности смертельной аварии c участием Gelandewagen под МосквойВодитель Gelandewagen после смертельной аварии под Москвой начал пить вино на месте ДТП

После массовой смертельной аварии в Подмосковье водитель Gelandewagen сел на пассажирское сиденье и начал пить бутылку вина. Такие подробности ДТП стали известны Telegram-каналу «112».

Россиянин на иномарке стал вести себя агрессивно, звонил женщине по видеосвязи и ругался. Он говорил очевидцам аварии, что не виноват.

Полицейским, которые приехали на место происшествия, пришлось применить к виновнику аварии наручники.

Об аварии под Москвой стало известно в понедельник, 17 сентября. ДТП произошло, так как водитель Gelandewagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. В результате погиб водитель такси, еще двух человек доставили в больницу.

После аварии россиянин на иномарке решил скрыться с места происшествия и поехал в обратном направлении по встречной полосе, где задел еще несколько машин. Предварительно, он был пьян.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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