Полетаев считает необходимым контроль за исполнением контрсанкций
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Полетаев считает необходимым контроль за исполнением контрсанкций

Полетаев считает необходимым контроль за исполнением контрсанкций

Контроль за исполнением ответных мер со стороны России по отношению к недружественным странам необходим, но при этом контрсанкции не должны становиться догмой. Об этом заявил «СенатИнформ» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев.

Ранее Минфин предложил наделить федеральные налоговую и таможенную службы России полномочиями по контролю за соблюдением гражданами и российскими юридическими лицами ответных мер на недружественные действия США и других стран. Данный документ входит в пакет вместе с законопроектом о внесении изменений в КоАП РФ, которым предлагается установить штрафы за несоблюдение ответных мер на санкции недружественных стран. 

«Контроль за соблюдением контрсанкций нужен. Специально законодатель дал отсрочку, чтобы все структуры смогли подготовиться к важной задаче, включая ФТС и ФНС, которые имеют большой положительный опыт по администрированию», — сказал Полетаев.

По словам Полетаева, пойдут ли ответные меры в сторону расширения или смягчения — будет зависеть от ситуации. Через год можно будет вернуться к обсуждению этого вопроса, считает сенатор.

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По материалам: pnp.ru

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