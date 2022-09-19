Польша отреагировала на территориальные угрозы Шольца
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Польша отреагировала на территориальные угрозы Шольца

Польша отреагировала на территориальные угрозы Шольца

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире государственного телеканала потребовал от Германии объяснить слова канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.

По словам Солоха, "чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова". Заявление Шольца, считает глава ведомства, было сделано из-за злободневного польско-германского спора о военных репарациях. Польше оно показалось провокационным.


"Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что "это мы, это я, это правительство - являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься". Это совпадение неслучайно. То, что это [заявление Шольца] оставлено без попытки как-то не столько затушевать, сколько детально пояснить с немецкой стороны, может вызывать самые плохие ассоциации", - заявил глава польского Бюро национальной безопасности.

Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц намекнул на пересмотр границ между Германией и Польшей после того, как Варшава потребовала от Берлина выплаты репараций. Канцлер отметил, что не хотел бы, чтобы кто-то "рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ".

1 сентября лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что власти республики будут требовать от Германии возместить ущерб за Вторую мировую войну в размере 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов). Людские потери Варшава оценивает в 5,2 млн человек, прямой материальный ущерб — 797 млн злотых, ущерб в сфере культуры - 19 млн злотых, в банковской сфере — 89 млн злотых. Две недели спустя Сейм Польши принял резолюцию о выплатах репараций, в которой также говорилось об отсутствии компенсации за агрессию Советского Союза против Польши в 1939 году.

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По материалам: uposters.ru

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