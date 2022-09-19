Популярная порноактриса высказалась о реакции матери на ее работу
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Популярная порноактриса высказалась о реакции матери на ее работу

Популярная порноактриса высказалась о реакции матери на ее работуПорноактриса Мейтленд Уорд призналась, что боялась реакции матери на ее работу

Американская звезда фильмов для взрослых Мейтленд Уорд (Maitland Ward) в интервью для издания The Daily Beast высказалась о реакции матери на ее работу. По словам популярной порноактрисы, она переживала, что та может отвергнуть ее, когда узнает о работе в секс-индустрии.

Уорд призналась, что боялась реакции матери на ее работу в порно. «Я вбила себе в голову, что должна быть правильной, и поэтому представляла, как все меня возненавидят, когда я покажу себя настоящую. Я много переживала из-за этого, думала, что люди отвергнут меня», — отметила она.

Для звезды порто стало удивлением то, что мать приняла ее выбор. Как подчеркнула Уорд, разговор, во время которого она узнала мнение матери насчет работы в порно, стал важным эпизодом в ее жизни.

В интервью порноактриса также рассказала об отношениях с партнерами по фильмам. Она заявила, что во время съемок у нее не возникает эмоциональная связь с коллегами.

Мейтленд Уорд прославилась благодаря роли Рейчел МакГуайр в сериале «Парень познает мир» (Boy Meets World), который показывали в США с 1993 по 2000 год. Кроме того, она снялась в фильме «Белые цыпочки» и сыграла эпизодическую роль в сериале «Правила совместной жизни». В 2019 году актриса начала сниматься в фильмах для взрослых. Сегодня она является лауреатом множества наград в области порноиндустрии.

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По материалам: lenta.ru

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