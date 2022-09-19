Post Malone получил травмы после падения на сцене во время концерта
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Post Malone получил травмы после падения на сцене во время концерта

Post Malone получил травмы после падения на сцене во время концертаРэпер Post Malone обратился к врачам после падения на сцене во время концерта в Сент-Луисе

27-летний американский рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) обратился к врачам после падения на сцене во время концерта в американском городе Сент-Луисе. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в пятницу, 17 сентября. Во время исполнения трека Circles артист ходил по сцене и провалился в люк, предназначенный для транспортировки музыкальных инструментов. Post Malone ударился грудью и не смог встать сам: он покинул сцену в сопровождении медиков.

Вернувшись через 15 минут, рэпер исполнил треки Rockstar и Cooped Up и извинился перед поклонниками за приостановку концерта. По словам зрителей шоу, во время выступления артист испытывал боль и держался за ребра. После окончания концерта Post Malone задержался, чтобы оставить несколько автографов поклонникам.

Позже певец отметил, что обратился к врачам и сейчас чувствует себя хорошо. Рэпер добавил, что продолжит свой концертный тур.

Ранее стало известно, что Кейт Уинслет попала в больницу в результате падения во время съемок фильма в Хорватии.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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