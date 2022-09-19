Посвежевший Прилучный с женой Брутян в экстремальном мини не сдерживают чувств на курорте

В конце августа Павел Прилучный сыграл пышную свадьбу с коллегой по актерскому цеху Зепюр Брутян. И вот сегодня супруги появились на премьере сериала «Союз спасения. Время гнева» в Сочи.

Это первый выход в свет артистов, которые, к слову, узаконили отношения в Наро-Фоминском загсе Москвы еще 12 мая, в качестве мужа и жены. Прилучный заметно посвежел, а Зепюр буквально светилась от счастья рядом с любимым человеком. Для мероприятия Павел отдал предпочтение пиджаку и брюкам, Брутян блистала в светлом мини-платье, подчеркивающим ее женственную фигуру.

Похоже, у супругов все идет конфетно-букетный период — они не стесняются проявлять нежные чувства друг к другу на публике, постоянно обнимаются и целуются.

Напомним, для Павла Прилучного этот брак стал вторым. Первой супругой звезды «Мажора» была коллега Агата Муцениеце, родившая ему сына Тимофея и дочь Мию. Два года назад артисты развелись, после чего Павел появлялся в компании Мирославы Карпович. Правда, актер отрицает любовную связь с Мирославой.

«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали», — откровенничал он в интервью Надежде Стрелец.