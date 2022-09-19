Правила и советы, которые помогут просто и быстро отстирать белые носки
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Правила и советы, которые помогут просто и быстро отстирать белые носки

Правила и советы, которые помогут просто и быстро отстирать белые носки

Если есть желание носить не черные или цветные, а белые носки, то вам нужно подготовиться к постоянной борьбе с их неопрятным видом. Белая ткань пачкается в несколько раз быстрее, потому является «страшным сном» хозяюшек. Иногда в ход пускают «тяжелую» химию, но это чревато аллергическими реакциями. Попробуем разобраться, можно ли просто и быстро отстирать белые носки.

Борьба за белизну носков

Бесчисленные интернет-сайты порой предлагают агрессивные методы борьбы за белизну носков. В состав этих, с позволения сказать, рецептов, входят и скипидар, и уксус, и перекись с содой. Однако деликатные ткани не выдержат такого испытания. А дорогие качественные изделия и вовсе не требуют больших стараний при стирке. Правильная ткань просто не позволяет грязи въедаться в волокна.


И все же большинство граждан не тратят слишком много денег на такой предмет гардероба, как носки. Бюджетные варианты очень быстро застирываются и становятся далеко не белоснежными. Бороться с темными пятнами с помощью высоких температур при стирке нет смысла. На самом деле горячая вода только глубже вобьет грязь в ткань. И что же остается делать?

Правила стирки белых носков

Если вы или ваши родные не можете по какой-либо причине отказаться от белых носков (например, если этого требует дресс-код), то вам придется прислушиваться к советам, которые являются результатом многолетнего накопления опыта хозяек.

Стирать белые носки нужно после каждого надевания. Поверхностные загрязнения гораздо проще ликвидировать, и носки всегда будут свежими и опрятными. Бросайте в стирку носочки сразу после того, как снимите. Если пара будет лежать долго, то грязь въестся глубже. Не стоит использовать отбеливатель — его состав достаточно агрессивен, Можно использовать специальные мешочки для стирки. Они сохранят деликатную ткань женских кружевных носков. Никогда не пытайтесь воздействовать на загрязнение горячей водой. Учитывайте особенности ткани. К примеру, шерсть испортится, если ее стирать при температуре выше 35 градусов. Нельзя сушить белые носки под прямыми солнечными лучами — от этого ткань желтеет. Если носить белые носки под черную обувь, то они почти стопроцентно станут чернеть.

Как просто и быстро отстирать белые носки


Хозяйственное мыло. Оно отлично справляется с темными пятнами и загрязнениями. Просто натрите носки мылом и оставьте их полежать без воды на полчаса. За это время мыло проникнет в волокна. По истечению времени хорошо прополоскайте их.

  • Лимонный сок или лимонная кислота:
Первый способ. Размешайте в воде 1-2 ст. л. свежевыжатого сока (лимонной кислоты) и положите туда носочки на пару часов. Второй способ. Смешайте лимонный сок или лимонную кислоту с порошком (1:2) и точечно нанесите на самые грязные участки ткани. Можно потереть, чтобы ускорить процесс, а после оставить еще на час, прежде чем прополоскать.


  • Аспирин. Сделайте порошок из нескольких таблеток и размешайте его в 1 л воды. Опустите в раствор носочки и оставьте так на пару часов. После этого стирайте их обычным способом — вручную или в машинке.
  • Пятновыводитель. Экстренный способ выведения грязи — это пятновыводитель, купленный в магазине. Однако не все виды подходят для изделий из шерсти, потому внимательно читайте этикетку.

Какой бы способ стирки белых носков вы не выбрали, помните о безопасности при взаимодействии с химическими веществами и защищайте кожу рук.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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