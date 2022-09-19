Преимущество выездного кейтеринга для уличных мероприятий

Вадим Карасев

Выездное обслуживание – это возможность качественно и недорого организовать любой праздник на улице. Вы можете заказать выездной кейтеринг на день рождения или корпоративное мероприятие, а также на свадьбу или юбилей на сайте http://www.edet-catering.ru. Мы предлагаем услугу выездного ресторанного обслуживания в Москве и Московской области.

Преимущества организации выездного обслуживания на свежем воздухе

Сэкономить время на организацию праздника можно за счет того, что не нужно организовывать и обслуживать банкеты в ресторанах, искать место для их размещения, прокладывать коммуникации. Кроме этого, у выездного кейтеринга имеются и другие преимущества:

возможность проведения мероприятий в любой точке Москвы и Московской области;

возможность организации выездного ресторана на территории заказчика;

возможность предоставления официантов, поваров, официанток, посудомойщиц, уборщиц для обслуживания мероприятия;

возможность доставки оборудования, посуды, продуктов, инвентаря и аксессуаров;

возможность формирования банкетного меню, исходя требований и бюджета заказчика.

Выездной кейтеринг позволяет заказчику не тратить время на организацию питания. Достаточно просто заказать выездную церемонию, и все организационные вопросы будут решены за вас. Заказать выездной кейтеринг в удобное для вас время и место. Так, например, выездная церемония бракосочетания может проходить на набережной, в парке, в кафе или ресторане, на пляже. Выездной кейтеринг — это не только вкусная еда, но и эстетика оформления, яркие впечатления и незабываемые эмоции.

Для каких уличных мероприятий приглашают выездной кейтеринг

Как правило, кейтеринговые компании предлагают выездное обслуживание различных мероприятий: дней рождений, свадеб, корпоративных вечеринок и так далее. Кейтеринг может быть организован как на территории заказчика, так и на площадке, на которой будет проходить мероприятие. В первом случае компания обеспечивает доставку оборудования и продуктов, во втором — предоставляет услуги по приготовлению пищи.

Выездное обслуживание на улице – это возможность организовать праздник на высоком уровне и удивить гостей не только меню, но и сервировкой. Заказать кейтеринговые услуги в Москве можно на мероприятия разного масштаба: корпоративы, свадьбы, дни рождения, фуршеты для VIP. Арендовать кейтеринг-службу можно на любое количество человек. Для каких мероприятий заказывают выездное обслуживание.

Кейтеринг — это сервировка стола и приготовление блюд на месте, что обеспечивает быстрое обслуживание большого количества людей. При этом можно выбрать подходящую по бюджету и условиям кухню. И самое главное — кейтеринг работает с любой площадкой, будь то стадион, площадь, парк, кафе или ресторан.



