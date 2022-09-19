При утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината пострадали 8 человек
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При утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината пострадали 8 человек

При утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината пострадали 8 человек

В здании Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака, в результате этого пострадали восемь человек. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

Уточняется, что утечка произошла на втором этаже здания Новосибирского хладокомбината на улице Сибиряков Гвардейцев. Пострадавших доставили в медучреждение. Еще 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно, добавил собеседник информагентства.

Представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков уточнил, что все пострадавшие в состоянии легкой степени тяжести, сообщает РИА «Новости». При этом троим, по данным агентства, понадобилась госпитализация. Трубы, где произошла утечка, перекрыты, на месте работают специалисты. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Новосибирский хладокомбинат считается логистическим центром по обработке, хранению и реализации продуктов питания. Более ста организаций размещают там различные виды товаров.

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По материалам: pnp.ru

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