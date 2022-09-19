Пригожин отреагировал на требование о быстрых походах в туалет для артистов
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Пригожин отреагировал на требование о быстрых походах в туалет для артистов

Пригожин отреагировал на требование о быстрых походах в туалет для артистовПродюсер Пригожин поддержал Арбенину в критике жестких требований к артистам на концертах

Выдвигать артистам требования, что им нужно быстро ходить в туалет и покупать напитки за свой счет на мероприятиях — это ненормально, заявил продюсер Иосиф Пригожин. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал видео с мероприятия, на котором исполнительница Диана Арбенина раскритиковала организаторов за отношение к исполнителям.

В Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) появилось видео, на котором лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время выступления на закрытом корпоративе обругала организаторов мероприятия за некорректные требования к артистам.

Со сцены Арбенина зачитала гостям перечень требований, который ей передали организаторы. В списке было сказано, что артистам нельзя находиться в общественных зонах в присутствии гостей, нужно «оперативно посещать туалетные зоны, курительные зоны и другие места скопления гостей» , а также покупать безалкогольные напитки за свой счет в лобби отеля.

«Артисту важно порадовать людей и заработать деньги. Даже отработать деньги, я бы так сказал. Подобные вещи носят унизительный характер», — прокомментировал перечень требований Пригожин.

Он поделился, что никогда не встречал подобных условий. «У нас таких случаев не было. Но у меня есть специально обученные юристы, которые занимаются договорами. Наверное, если где-то есть неосторожные моменты, они мне о них не говорят и сами решают эти вопросы», — добавил продюсер.

Ранее стало известно, что американский рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) обратился к врачам после падения на сцене во время концерта в американском городе Сент-Луисе. Инцидент произошел в пятницу, 17 сентября. Во время исполнения трека Circles артист ходил по сцене и провалился в люк, предназначенный для транспортировки музыкальных инструментов. Post Malone ударился грудью и не смог встать сам: он покинул сцену в сопровождении медиков.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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