Продавцов iPhone 14 обвинили в нарушении закона

Вадим Карасев

РАТЭК обвинила продавцов iPhone 14 в нарушении российских законов

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что новые модели смартфонов iPhone не могут легально обращаться на российском рынке, а также обвинила их продавцов в нарушении действующих законов, пишет РБК.

Претензия РАТЭК сводится к тому, что для легального обращения на российском рынке новые модели смартфонов должны получить необходимые сертификаты, декларации и нотификацию о характеристиках шифровальных средств и товаров ЕАЭС, либо заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ.

По данным ассоциации, ни один из продавцов iPhone 14 в России таких документов не получал. Несмотря на это, некоторые российские маркетплейсы уже запустили продажи новой модели iPhone и обещают поставить ее покупателям в сентябре.

В свою очередь, представитель сети «М.Видео-Эльдорадо» рассказал изданию, что компания собирается получить нотификацию на iPhone 14 и другие модели смартфонов.

iPhone 14 был презентован Apple 9 сентября. Официально компания не собирается продавать устройство в России, поскольку объявила об уходе с местного рынка в начале марта.

