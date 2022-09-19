Пушилин: Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан
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Пушилин: Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан

Пушилин: Украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан

ВСУ намеренно стреляли по мирным гражданам в Донецке, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщает РИА "Новости". 

"Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет. Не время говорить. Время бить в ответ. Враг не останется безнаказанным", - написал Пушилин в своем telegram-канале.


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По материалам: uposters.ru

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