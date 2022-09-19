Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 послов иностранных государств
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Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 послов иностранных государств

Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 послов иностранных государствПрезидент России Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 новоприбывших послов

Президент России Владимир Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 новоприбывших послов иностранных государств. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

Документы вручат новые послы таких стран, как Уругвай, Алжир, Египет, Монголия, Португалия, Ливия, Мали, Новая Зеландия, Армения, Колумбия, Танзания и так далее.

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По материалам: lenta.ru

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