Рябухин разъяснил, почему избыточные требования к магазинам на руку водочной мафии

Норма прибыли у контрафактного алкоголя существенная, а законодательство создает определенные предпосылки к развитию этого теневого сегмента. Например, требования к юрлицам, торгующим спиртными напитками, до сих пор избыточны, поэтому сенаторы обратились к главам регионов с призывом поддержать инициативу об упрощении требований к сельским магазинам, которые продают спиртное. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Вместе-РФ» первый замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос, как ускорить освобождение складских помещений, где хранится изъятая суррогатная продукция. «Мы никак не могли несколько лет выйти на компромиссное решение, выйти из тупика», — сказал сенатор.

Он напомнил, что сейчас уничтожать высокоградусный контрафактный алкоголь можно только по решению суда. Однако на ожидание судебных решений порой уходит по несколько лет, а Росспиртпром терпит убытки: миллиарды тратятся на хранение изъятой продукции, складские помещения изнашиваются. Правительство пришло к выводу, что необходимо разрешить уничтожать алкоголь с истекшим сроком хранения.

«Так хотя бы он не будет занимать место», — отметил Рябухин, который также возглавляет рабочую группу верхней палаты по совершенствованию ‎госрегулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и ‎спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции.

Сенатор добавил, что МВД и Минпромторг поддержали предложения членов рабочей группы об обязательном нанесении клейма на бутылки, которое будет подтверждать их подлинность.