Рэпер 50 Cent подал в суд на хирурга за клевету, что он якобы увеличивал себе пенис

Вадим Карасев

47-летний рэпер 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон) на днях попал в нешуточный скандал из-за своего старого снимка. Мужчина утверждает, что пластический хирург Анджела Коган использует его фото для рекламы процедуры увеличения пениса.

Артист подал в суд на нее и ее компании Perfection Plastic Surgery и MedSpa, потому что из-за них создается впечатление, будто он ложился под нож, чтобы увеличить свой половой орган.

Согласно информации издания TMZ, в иске говорится, что он сфотографировался с Анджелой в 2020 году, думая, что это очередная фанатка. А оказалось, что Коган теперь использует снимок для рекламы своих услуг.

Рэпер утверждает, что дело приняло "серьезный оборот", когда клиника начала использовать фото для продвижения такой интимной операции. По словам 50 Cent, Коган и ее компания знают, что он никогда не ложился под нож ради этого и хочет, чтобы они прекратили распространение снимка.

По мнению Кертиса, ситуация выставляет его на посмешище, наносит ущерб профессиональной и личной репутации. Певец также хочет получить денежную компенсацию, но размер ее не указал.

В остальном дела у 50 Cent идут хорошо: вчера истек срок его договора с телевизионным каналом STARZ, и рэпер чрезвычайно этому рад, так как теперь он сам может распоряжаться своим контентом. "09-17-22 день, когда я действительно владею своим контентом и решаю, где и как мне его делать и распространять", — радостно поделился он в соцсетях.

