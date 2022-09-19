Rockstar подтвердила и прокомментировала утечку информации о GTA VI
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Rockstar подтвердила и прокомментировала утечку информации о GTA VI

Rockstar подтвердила и прокомментировала утечку информации о GTA VI


18 сентября в сети появилось огромное количество информации о новой игре серии Grand Theft Auto. Хакер смог забрать с серверов Rockstar много различных материалов по игре, которые после были опубликованы на форуме GTAForums. В течение суток Rockstar не реагировала на утечку, но сегодня было опубликовано официальное заявление на этот счет:

Нам жаль, что подробности о нашей следующей игре стали известны вам таким образом. Работа над следующей Grand Theft Auto продолжится по нашим планам, и мы все еще хотим создать игру, которая действительно сможет превзойти ваши ожидания.

Полноценный показ новой GTA состоится тогда, когда она будет к этому готова. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас в такой ситуации.

Стоит сказать, что ранее команда Xbox, в лице Сары Бонд, выразила поддержку Rockstar, прокомментировав ситуацию:

Я думаю о команде Rockstar Games. Может быть удручающе, когда проект, над которым вы усердно работали, чтобы порадовать фанатов, был раскрыт и подвергнут критике до того, как он окончательно готов. Я знаю, что они создают что-то особенное, и мне не терпится испытать GTA VI, когда она будет официально представлена.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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