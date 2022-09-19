Россия и Китай усилят борьбу с экстремизмом
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Россия и Китай усилят борьбу с экстремизмом

Россия и Китай усилят борьбу с экстремизмомРоссия и Китай усилят обмен информацией по противодействию экстремизму

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член ЦК Коммунистической партии Китая Го Шэнкунь договорились усилить обмен информацией по противодействию экстремизму, а также противостоять вмешательству в политику обеих стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Достигнуты договоренности о расширении форматов обмена информацией по проблематике противодействия экстремизму, попыткам извне подорвать конституционный строй обеих стран и лишить Россию и КНР возможности проводить самостоятельный, отвечающий национальным интересам внешнеполитический курс», — говорится в сообщении Совбеза.

Во время переговоров стороны также подчеркнули важность сотрудничества в сфере кибербезопасности. Представители стран заявили, что «в современных условиях Россия и Китай должны проявлять еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества с целью обеспечения национальной безопасности и глобальной стабильности».

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заявили о создании единого фронта на мировой арене.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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