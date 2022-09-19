Россияне бросились покупать машины в кредит
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Россияне бросились покупать машины в кредит

Россияне бросились покупать машины в кредитНБКИ: в августе количество выданных автокредитов в России выросло почти на 17%

В августе рынок автокредитования в России снова показал рост после резкого падения в марте — количество выданных кредитов выросло по сравнению с июлем на 16,8 процента, до 55,9 тысячи. О том, что россияне бросились покупать машины в кредит, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на своем сайте.

Рост выдачи отмечается во всех регионах страны. При этом больше всего кредитов набрали жители Москвы (3,46 тысячи), Московской области (3,11 тысячи), Санкт-Петербурга (2,9 тысячи), Республики Татарстан (2,77 тысячи) и Краснодарского края (2,42 тысячи).

Тем не менее в годовом выражении эксперты зафиксировали падение на 38,4 процента, которое было спровоцировано введенными из-за начала военных действий на Украине западными санкциями. По сравнению с февралем, когда ограничения еще не были введены, количество автокредитов снизилось в августе на 22,9 процента.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что рынок автокредитования постепенно восстанавливается. Существенный рост выдачи в мае-августе эксперт объяснил, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. «Кроме того, восстановлению как сегмента автокредитов, так и всего авторынка способствует и возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования», — добавил он.

Правительственная мера поддержки помогла восстановлению российского авторынка в целом. Государство субсидирует займы, стимулируя спрос на отечественные автомобили. Если доля Lada на рынке в июле составляла 29,2 процента, то по итогам четырех недель августа уже достигла 37,1 процента. В лидерах рынка среди иномарок продолжает держаться Kia.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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