Российские строители восстановили мост по трассе "Мелитополь — Новоазовск" в ДНР

Вадим Карасев

Российские специалисты закончили ремонт разрушенного украинскими боевиками моста в окрестностях села Камышеватое Новоазовского района Донецкой Народной Республики, сообщает Донецкое агентство новостей.

Ремонт Камышеватской переправы начали в первых числах июня. В работе было задействовано 18 сотрудников российской компании "ЕвроТрансСтрой" и девять единиц спецтехники. Вчера, 17 сентября, мост открыли для движения.

В Минтрансе ДНР отметили, что российские подрядчики, которые занимались ремонтом, демонтировали разрушенные конструкции моста, обустроили новые стойки опоры и ригеля, соорудили опорные площадки, смонтировали опорные части и железобетонные балки пролетных строений, а также монолитные участки, плиты, тротуары и мостовое полотно, смонтировали барьерное и перильное ограждение.

По словам первого заместителя министра транспорта ДНР Андрея Литвиненко, восстановление переправы позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение не только с населенными пунктами юга Республики, но и выход на границы с Российской Федерацией.

Мост стал первым отремонтированным объектом дорожной инфраструктуры в этом году. На этот год также запланировано восстановление пяти мостов, поврежденных в результате боевых действий.