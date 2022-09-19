Русская церковь 20 сентября 2022 года чтит память преподобных Макария Оптинского и Луки Глубокореченского
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Русская церковь 20 сентября 2022 года чтит память преподобных Макария Оптинского и Луки Глубокореченского

Русская церковь 20 сентября 2022 года чтит память преподобных Макария Оптинского и Луки Глубокореченского

Согласно православному календарю, 20 сентября 2022 года православная церковь чтит память преподобного Макария Оптинского, а также Луки Глубокореченского из Каппадокии. В народе этот день увековечился как Луков праздник. Принято 20 сентября собирать урожай этого овоща и готовить с ним различные блюда.

Церковь 20 сентября вспоминает о Макарии Оптинском

Макарий Оптинский жил в конце XVIII — начале XIX столетия. Его величают одним из самых почитаемых святых православной церкви, который обитал в Оптинской пустыне и помогал людям со всей России.


Макарий явился на свет в 1788 году и походит из рода орловских дворян. Еще в юношестве он понял, что хочет посвятить свою жизнь служению Богу, и когда ему исполнилось 22 года ушел в монастырь, где занимался издательским делом и переводил духовную литературу на русский язык. Вскоре в нем открылся дар исцеления, за которым к нему шли со всей России.

Однажды недалеко от места жительства Макария, бешеный вол напал на группу людей и покусал их. Двое из пострадавших обратились к святому за помощью. Преподобный велел им поклониться и помолиться Богоматери с Николаем Угодником, и постоянно пить крещенскую воду. Сделав все так, как велел Макарий, крестьяне не заболели. Остальные пострадавшие спасения искали в больнице, но там им помочь не смогли, и они скончались.

Удавалось преподобному «вернуть» к жизни многих пьяниц и пораженных бесами. Интересно, что за помощью к святому обращался даже сам Лев Толстой.

Умер Макарий в Оптинской пустыне 20 сентября на 73 году жизни. Там же покоятся его мощи.

Христиане 20 сентября прославляют Луку Глубокореченского


Чтит православная церковь 20 сентября и преподобного Луку из Каппадокии, который жил в X столетии. О святом истории известно очень мало фактов.

Родился Лука в Ликаонии. В юношеские годы принял постриг и до конца своих дней прожил в Спасовом монастыре, в котором был игуменом. Обитель в народе величали «Голубые реки» и славилась она тем, что все монахи вели строгую подвижническую жизнь.

Скончался преподобный Лука в глубокой старости. Ему было уже 90 лет.

Традиции церковного праздника 20 сентября


В Луков день крестьяне всегда собирали лук и готовили из него различные блюда. Старались люди к 20 сентября овощ не часто использовать в кулинарии, поскольку верили — если овощ испечь раньше положенного времени, то весь урожай пропадет.

Лук не только употребляли в пищу, но и использовали, как лекарство. Луковый сок помогал избавиться от простуды и кожных заболеваний. Девушки мыли волосы в наваре из луковой шелухи, чтобы они хорошо росли и блестели.

Судило по внешнему виду лука и о будущей погоде. Если овощ был укрыт толстым слоем шелухи, то это предвещало скорые морозы.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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Русская церковь 20 сентября 2022 года чтит память преподобных Макария Оптинского и Луки Глубокореченского
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