Самонина не желает заселяться в одну комнату с Блиновым и тверда в решении как никогда

Вадим Карасев

Зрители и участники Дом-2 с нескрываемым интересом наблюдают за поведением мамы Анны Самониной — Татьяны, особенно когда та вступает в очередную пикировку с Алексеем Адеевым. При этом им не так интересно наблюдать за тем, как Татьяна пытается свести Самонину и Влада Блинова.Как оказалось, девушка проявила твёрдость характера и отказалась заселяться с парнем в одну комнату.Да и к отношениям с Блиновым, даже несмотря на советы и давление со стороны своей матери она однозначно не готова. Андрей Черкасов, как один из ведущих Дом-2 также пытается свести парочку и даже просто предлагал им занять комнату, но Анна ни в какую не соглашается.Она по-прежнему прикрывается психологической травмой, которую, якобы, получила ещё во времена отношений с Алексеем Адеевым. Она уверяет, что доверять мужчинам очень трудно и Блинов не является исключением. Может красавица Анна просто ждёт на проекте кого-то другого, а мама теперь не помогает наладить ей личную жизнь, а, наоборот, мешает?