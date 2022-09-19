Сара Бонд: Более 250 японских игр сейчас в разработке для Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сара Бонд: Более 250 японских игр сейчас в разработке для Xbox

Сара Бонд: Более 250 японских игр сейчас в разработке для Xbox


Сара Бонд, вице-президент Xbox, в ходе Tokyo Game Show дала интервью японскому порталу corriente. В интервью она ответила на вопросы журналиста, которые касались, в первую очередь, успехов Xbox в Японии и подписки Game Pass. Некоторые моменты из этого интервью:



Сейчас в Азии больше игроков на Xbox, чем когда-либо прежде. Microsoft отмечает двукратный рост количества активных игроков на Xbox в Японии с момента запуска сервиса Game Pass.



Более 50% новых пользователей, играющих на Xbox, выбирают Xbox Series S.



Сара Бонд отмечает, что Xbox — отличная платформа для разработчиков из Японии: «и большие, и малые партнеры добиваются успеха с Xbox».



Более 250 японских команд сейчас разрабатывают игры для Xbox.

Сара Бонд в интервью отмечает, что считает Японию сердцем игровой индустрии. По ее словам, многие известные разработчики и франшизы родились в Японии, и эти франшизы существуют и по сей день.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Водителям назвали главные пункты по подготовке к зиме при дефиците запчастей
Водителям назвали главные пункты по подготовке к зиме при дефиците
Российские строители восстановили мост по трассе "Мелитополь — Новоазовск" в ДНР
Российские строители восстановили мост по трассе "Мелитополь —
Кошмал идет против русских актеров и говорит, что «Сваты» – это не Добронравов с Кравченко
Кошмал идет против русских актеров и говорит, что «Сваты» – это не
Сара Бонд: Более 250 японских игр сейчас в разработке для Xbox
Сара Бонд: Более 250 японских игр сейчас в разработке для Xbox
Подборка наглых котов, которым неведанно раскаяние (17 фото)
Подборка наглых котов, которым неведанно раскаяние (17 фото)
Правила и советы, которые помогут просто и быстро отстирать белые носки
Правила и советы, которые помогут просто и быстро отстирать белые
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
Ксения Собчак высказалась о демарше Аллы Пугачевой
Похудевшая Ани Лорак объявилась в России
Похудевшая Ани Лорак объявилась в России
Ида Галич рассказала о своих отношениях с Круглицким
Ида Галич рассказала о своих отношениях с Круглицким
Владимир Соловьев похоронил Аллу Пугачеву после ее слов
Владимир Соловьев похоронил Аллу Пугачеву после ее слов
Идеальный брак: в каком возрасте лучше всего выходить замуж по Знаку Зодиака
Идеальный брак: в каком возрасте лучше всего выходить замуж по Знаку
Мадан сожалеет по поводу появления слухов о закрытии Дом-2 и пообещала больше не пить
Мадан сожалеет по поводу появления слухов о закрытии Дом-2 и

Топ на сегодня

Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из траурного Лондона за день до похорон Елизаветы II
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из
Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть целый остров Сахалин
Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть
Агата Муцениеце не всегда ощущает радость материнства: «Я прямо ждала, когда дети уедут»
Агата Муцениеце не всегда ощущает радость материнства: «Я прямо
Российский ветеран заявил о подрывной работе ЦРУ ради доминирования Вашингтона
Российский ветеран заявил о подрывной работе ЦРУ ради доминирования

Еще по теме

Game Pass изначально должен был стать сервисом по аренде игр
Xbox хочет превратить Game Pass в демонстрационную площадку для игр
Эти 6 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и отсутствуют на Xbox One
Официально: Xbox проведет трансляцию на Tokyo Game Show