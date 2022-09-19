Сара Бонд: Более 250 японских игр сейчас в разработке для Xbox

Вадим Карасев





Сара Бонд, вице-президент Xbox, в ходе Tokyo Game Show дала интервью японскому порталу corriente. В интервью она ответила на вопросы журналиста, которые касались, в первую очередь, успехов Xbox в Японии и подписки Game Pass. Некоторые моменты из этого интервью:

Сейчас в Азии больше игроков на Xbox, чем когда-либо прежде. Microsoft отмечает двукратный рост количества активных игроков на Xbox в Японии с момента запуска сервиса Game Pass.Более 50% новых пользователей, играющих на Xbox, выбирают Xbox Series S.Сара Бонд отмечает, что Xbox — отличная платформа для разработчиков из Японии: «и большие, и малые партнеры добиваются успеха с Xbox».Более 250 японских команд сейчас разрабатывают игры для Xbox.

Сара Бонд в интервью отмечает, что считает Японию сердцем игровой индустрии. По ее словам, многие известные разработчики и франшизы родились в Японии, и эти франшизы существуют и по сей день.