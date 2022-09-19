Сербии указали на выгодное положение из-за российского газа

Вадим Карасев

Премьер Албании Рама заявил о выгодном положении Сербии из-за позции по газу из России

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Сербия занимает выгодное положение благодаря своей позиции в вопросе импорта российского газа. Такое мнение он выразил в интервью немецкому журналу Spiegel.

«Что касается российского газа, то я должен, конечно, сказать, что Сербия находится в хорошей компании», — высказался политик.

Он сравнил действия властей нынешней Сербии с позицией руководства Югославии в период холодной войны. «Сербия следует "внешнеполитическим традициям неприсоединившейся [ни к одному из блоков] Югославии, она хочет, чтобы ее приветствовали во всем мире, в Вашингтоне и Брюсселе, в Пекине и Москве», — отметил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет и оборонную промышленность страны.

В августе Вучич рассказал, что страна заключила «отличное соглашение» с Россией о поставках газа на три года, по которому два миллиарда кубометров Белград получит по цене 350-370 долларов за тысячу кубометров.