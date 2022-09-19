Сергей Безруков рассказал о вседозволенности своих детей

Актер Сергей Безруков в одном из интервью рассказал о воспитании детей. Брак с актрисой Ириной Безруковой у художественного руководителя Губернского театра был бездетным. Зато в отношениях с Анной Матисон у Сергея Безрукова родилось трое наследников. Пара воспитывает дочку Машу, сыновей Степана и Василия. Кроме того, актер не против взять малыша из детского дома. Говоря о своем отцовстве в браке с Анной Матисон, Сергей дал понять, что позволяет себе быть строгим в тех случаях, когда это необходимо.«Веревки они из меня, конечно, не вьют, но то, что любви очень много, — это правда. Воспитанием я занимаюсь, иногда даже могу сыграть «строгого» папу, хотя мне это сложно дается, я все-таки добрый папа. Но строгостью иногда подыгрываю, чтобы были определенные границы, я же артист и могу это сыграть. Детям ведь самим бывает сложно, когда у них нет границ, вседозволенность весьма губительна», — приводит Tele.ru слова Сергея Безрукова.