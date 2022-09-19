Шахназаров о признании Галкина* иноагентом: «Пугачева хотела утрясти, но все не так пошло»
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Шахназаров о признании Галкина* иноагентом: «Пугачева хотела утрясти, но все не так пошло»

Шахназаров о признании Галкина* иноагентом: «Пугачева хотела утрясти, но все не так пошло»

Имя юмориста Минюст включил в реестр лиц, действующих в интересах других государств. Известный журналист считает, что Примадонна пыталась оградить супруга от присвоения этого статуса, но решить вопрос не удалось.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

16 сентября список иноагентов пополнился еще одним представителем шоу-бизнеса. Теперь в нем значится Максим Галкин. Пародист отметил, что попал в реестр необоснованно. Новый статус не помешает ему продолжать творческую деятельность. Он заверил, что будет шутить в том же духе.

«Во-первых, не занимаюсь политической деятельностью, занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Делаю это 28 лет. Начинал это при Борисе Николаевиче Ельцине, что и продолжаю делать. Если я обращаюсь к подписчикам вне жанра, то делаю это искреннее, это не оплачивается у приличных людей. Не продаю свои мысли, мнение. Не занимаюсь торговлей совестью. Повод надуманный. Почему это происходит, не знаю. Я как раньше шутил над политиками, так и продолжу. Это мое право на труд и моя свобода слова», — прокомментировал 46-летний юморист в соцсетях.

Заявление мужа Примадонны проанализировал Михаил Шахназаров. Журналист предположил, что Алла Борисовна приехала в Россию в конце августа, чтобы не только подготовить детей к школе, но и урегулировать ситуацию. Однако попытки оказались тщетными.

«Я разобрал выступление Максима. Это концерт растерянного человека. Не думал он, что внесут его в список иноагентов. Потому как приехала Алла Пугачева, решила какие-то вопросы утрясти, но времена изменились. И, видимо, что-то пошло не так», — выдвинул свою точку зрения Шахназаров.

Галкин не согласен с теми, кто считает, что он очерняет родину и ругает соотечественников. По его словам, про его концерты распространяют много лжи.

«Максим, люди, которые побывали на ваших выступлениях в Прибалтике, сказали, что выходили оттуда с чувством омерзения. Многие не досидели до конца, наблюдая как вы пытаетесь вылизать аборигенов», — обратился к юмористу автор YouTube-канала «Шах и мат».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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