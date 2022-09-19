Скандальный фильм "Мой сын Хантер" можно посмотреть в русском переводе
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Скандальный фильм "Мой сын Хантер" можно посмотреть в русском переводе

Скандальный фильм "Мой сын Хантер" можно посмотреть в русском переводе

Фильм, рассказывающий о Хантере Байдене, сыне президента США Джо Байдена, переведен на русский язык, сообщает telegram-канал "Вестник Валинора".

"Уже наделавший шума за океаном фильм "Мой сын Хантер" про сына нынешнего президента США Джо Байдена переведен и адаптирован проектом "Вестник Валинора" для русскоязычной аудитории", —сказано в сообщении.


В фильме с неожиданной стороны рассказывается о семье Байдена - показаны события, происходившие до и после выборов последнего президента США. Картина повествует о "сомнительной и порой противозаконной" деятельности семьи Байдена.

Фильм можно посмотреть в ВК, а также активная ссылка на скачивание дана в telegram-канале "Вестник Валинора".

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По материалам: uposters.ru

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