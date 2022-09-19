США внесут летающие в Россию самолеты авиакомпаний Ирана в реестр нарушителей

Вадим Карасев

США внесут иранские грузовые самолеты в реестр нарушителей экспортного контроля

Министерство торговли США внесет в реестр нарушителей экспортного контроля три грузовых самолета иранских авиакомпаний, заключивших контракты с Россией. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает Reuters.

Уточняется, что в санкционный список попали три Boeing 747. Уточняется, что воздушные судна принадлежат авиакомпаниям Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США способствуют сближению стран благодаря экономическим ограничениям, которые вводят против них. Он подчеркнул, что санкционной политике Вашингтона грозит провал.

В начале сентября сообщалось, что иранские грузовые самолеты начали массово прибывать в Москву с неизвестными грузами.