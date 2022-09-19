Строители из Петербурга восстановили в Мариуполе три школы и три детских сада

Вадим Карасев

За три месяца специалисты из Северной столицы отстроили в Мариуполе три детских сада на 570 мест и три школы на 2120 мест, сообщает "АиФ-Петербург".

Все объекты подключили к инфраструктуре. Школы и детсады оснастили необходимым оборудованием. Сейчас в учреждениях работают педагоги из Петербурга. Они помогают местным школам перейти на российские образовательные стандарты.

К 1 сентября восстановили также волейбольный комплекс мариупольского госуниверситета.

Работы в городе идут в постоянном режиме, сейчас специалисты из Петербурга отстраивают 29 объектов. В ближайшее время планируют подготовить к зиме четыре общежития и 15 многоквартирных домов. Параллельно восстанавливают четыре объекта здравоохранения. До холодов петербуржцам предстоит завершить благоустройство сквера у Донецкого академического русского театра драмы.

В планах заново отстроить городской драмтеатр и отремонтировать филармонию.

Особое внимание уделяют транспортной инфраструктуре, которая серьезно пострадала в результате боевых действий. Кроме того, из Петербурга в Мариуполь уже доставили 46 автобусов, к концу сентября увеличат автопарк до 100 транспортных средств. В следующем году в Мариуполе возобновится и трамвайное движение.